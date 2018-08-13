韩朝高级别会谈韩方代表团启程赴会

（早报讯）韩朝高级别会谈于当地时间今天上午10时（新加坡时间上午9时）起在韩朝边境板门店朝方一侧的“统一阁”举行，韩国统一部长官赵明均率团启程赴会前向记者表示，双方将就第三次韩朝首脑会谈的有关事宜互换立场。

就朝方是否提议何时举行首脑会谈的记者提问，赵明均说，双方将在会谈上讨论多项事宜，在现阶段不宜提及细节。对于朝方是否会要求放宽制裁的提问，他表示，预计朝方会提出相关问题，届时韩方会向朝方做合理的解释。

就政府有何战略引导朝鲜实现无核化，赵明均说，在实现朝鲜半岛完全无核化的目标下，使韩朝、朝美关系形成良性循环，进而推动无核化进程和韩朝关系改善，这是韩方的基本立场。

韩联社报道，韩朝将在会谈上就第三次韩朝首脑会谈的时间和地点等细节进行磋商。据悉，韩朝已在“桌下谈判”中就8月底或9月初在平壤举行首脑会谈基本形成共识。据此判断，双方很可能在高级别会谈上敲定细节。据观测，双方还将就《板门店宣言》落实、韩朝联络办事处揭牌仪式、朝方艺术团访韩演出、统一篮球赛等事宜交换意见。

韩方代表团共四人，由赵明均担任团长；朝方代表团共五人，由祖国和平统一委员会委员长李善权率团。

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