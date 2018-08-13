研究敏感议题 德国留学生被迫离开中国

（早报讯）一名德国籍新闻学大学生被中国驱逐出境，因为他追踪了中国维权律师遭打压的事件。现年24岁的穆达伟（ David Missal ）已于周日离开中国。他在中国的居住许可被缩短了期限，而为下个学期提交的签证申请也遭到了拒绝，并告知必须在十天之后离开中国。

德国之声中文网报道，中国当局提出的理由是，穆达伟所从事的活动不属于其学生签证的范畴。但被问及不符合学生签证范畴的具体所指时，有关官员回答道：“这个你自己清楚。”

穆达伟刚刚在清华大学完成了第一年的硕士课程。他表示，他被遣返出境应当同他关注了维权律师遭打压事件有关。

三年前，中国司法当局对维权律师、律师事务所工作人员以及其他活跃人士展开了大规模的打压行动。迄今为止共有三百多人被捕，其中大多数人获判缓刑，也有人被判处长期监禁。

穆达伟拍摄并访谈了多名律师或家属，其中包括被捕律师王全幛的妻子李文足。穆达伟说，他在对维权律师事件进行新闻调查期间，也曾遭到警方拘押和讯问。

中国为外国记者制定了很多规定：只有拥有记者签证和工作许可的人才可以从事新闻报道。穆达伟并不是登记在册的记者，但他却拥有指导教授给予的就此课题开展调查的许可。穆达伟表示，清华大学是在很久以后才表露对他所从事课题的顾虑。

穆达伟对德新社表示：“我本来期望，大学校园内会有更多的自由，但情况显然不是这样。”

德意志学术交流中心对其奖学金生穆达伟的遭遇表示遗憾，但该机构在其声明中称，这只是个别事件。

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