日本拟建“AI医院”削减医疗成本

（早报讯）日本政企校将联合打造“人工智能医院”，计划2022年度之前建立10家实施“AI医疗”的样板医院，利用AI技术自动录入病例、影像诊断及选择最佳治疗方案等。

日经中文网报道，这项计划旨在借助人工智能的力量来克服不断膨胀的医疗费以及慢性医生短缺等结构问题，同时提高日本医疗产业的国际竞争力。

日本政府将在未来5年投入超过100亿日元（1.26亿新元），以文部科学部、经济产业部和厚生劳动部为中心，从8月开始招募参加的企业和医院，最早在9月内建立体制。预计AI和医疗器械业务的相关企业将参与其中，推动相关研发，促进医疗器械的出口。

计划首先将面向癌症患者提供人工智能诊疗服务，开发由人工智能自动录入病例的系统。这样可以让医生专心诊察，获得充足的说明时间，有助于提升患者的满意度。

该项目还将开发能够分析核磁共振检查（MRI）和内视镜影像的人工智能技术。此外还将利用人工智能分析血液等检查结果，通过分析DNA等提供最佳治疗方案。

在AI医院，医生和护士的负担将减轻，能够更专注于重要的诊断、説明和手术等工作，解决人手短缺问题，还有望防止漏诊癌症等疾病。

如果能够借助人工智能提供最佳的治疗，还能减轻过度用药等问题，有助于削减医疗费。目前日本每年的医疗费高达几千亿日元。

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