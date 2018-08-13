韩统一部长官：韩朝同心协力定能解决问题

（早报讯）韩国统一部长官赵明均13日在韩朝高级别会谈全体会议上作开场发言时表示，只要齐心协力，就没有解决不了的问题。

韩联社报道，赵明均说，在会上将提出很多问题，但同心协力就没有解决不了的问题，他再次感受到相互齐心协力的重要性。

赵明均说，仅在一年前韩朝关系陷入对峙的僵局，但朝鲜国务委员会委员长金正恩、韩国总统文在寅均表达了改善关系的意愿，双方在此基础上签署了《板门店宣言》，并正在将宣言内容落实到方方面面。

当天的韩朝高级别会谈将审视《板门店宣言》的落实情况，并讨论韩朝首脑会谈的日程等。据悉，韩朝已通过非正式接触基本就于8月底或9月初在平壤举行首脑会谈达成相当共识，当天会谈有望最终敲定文金会的日期和场地。

高级别会谈韩方代表团除赵明均之外，还有统一部次官（副部长）千海成、青瓦台国家安保室次长南官杓、国务总理室审议官安文铉（音）。朝方由祖国和平统一委员会委员长李善权担任团长，铁道部副部长金润革、国土环境保护部副部长朴浩英、民族经济合作委员会副委员长朴名哲与会。

李善权当天进行开场发言时表示，韩朝正在讨论双方领导人在平壤会晤的有关事宜，他坚信通过相关磋商，双方将就全民族关切的问题给出明确的答案。

李善权说，今天的会谈旨在促进让朝韩领导人播下的种子长成大树，为全民族带来惊喜。今年以来朝韩关系发生巨大转变，现在正是双方携手合作，共同前进的时候。

国庆促销配套