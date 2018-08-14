博尔顿与土耳其大使会面讨论扣押美国牧师一事

（早报讯）美国国家安全顾问博尔顿周一（13日）与土耳其驻美国大使会面，就土耳其拘留美国牧师安德鲁·布伦森一事进行了商讨。

美国白宫发言人桑德斯说，博尔顿是在土耳其大使塞达·克里克（Serdar Kilic）的要求下与对方会面并针对两国关系及土耳其继续扣留牧师的问题进行讨论。

近日，土美两国因土耳其扣押上述美国牧师而陷入外交僵局，土耳其指该牧师涉嫌间谍活动和恐怖主义活动，美国罕见地为此制裁土耳其。

代表牧师家属的律师塞库洛说：“两国代表能进行讨论，说明对于牧师回返美国一事来说是乐观的。”

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