俄罗斯官员：美扩军法案将动摇国际安全稳定

（早报讯）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫14日表示，美国总统特朗普13日签署的扩军法案将动摇国际安全稳定。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当天也表示，美方将俄称为“威胁”毫无根据。

根据新华社，里亚布科夫在莫斯科对当地媒体说，美方用嫁祸于人的借口批准国防授权法案，将进一步动摇国际安全和战略稳定。俄方将审视美方这一决定，并通过军事、政治和外交手段，加强维护自身安全。

佩斯科夫当天也对媒体表示，在美此次大幅提升军费前，美军费已比俄军费高出多倍。在这一背景下，美方将俄称为“威胁”毫无根据。

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