美宾州数百天主教牧师性侵丑闻 受害者超千人

（早报讯） 美国媒体报道，美国宾夕法尼亚州大陪审团14日公布的调查报告称，宾州境内有超过300名天主教牧师涉嫌对儿童进行性侵，受害者超过1000人。

据美国有线电视新闻网报道，这份长达1356页的报告共调查了宾州境内六个天主教教区，超过300名牧师承认，在过去数十年间有过性侵未成年人的行为，最早的性侵事件可回溯到1947年。

报告指出，由于时间久远，一些记录资料遗失，加上部分受害者不敢站出来，大陪审团相信受害者的实际数量可能远超当前公布的数字，或达数千人之多。绝大多数性侵事件年代久远，已经无法被起诉，目前仅有两名牧师因涉嫌性侵未成年人被起诉。

据宾州总检察长夏皮罗透露，长达两年的调查显示，这些性侵恶行遭到“系统性的掩盖”。宾州和梵蒂冈的一些高级天主教神职人员参与其中。他说，这些掩盖行为非常复杂，但涉事教堂的领导层将性侵及掩盖行为的记录保留在教区的“秘密档案”中，这些记录成为此次调查报告的主要资料来源。

报告称，此前美国也有过其他天主教神职人员性侵未成年人的报告，但规模如此之大绝无仅有。涉事牧师不仅没有被追责，其中许多人还得到了升迁。

宾州大陪审团表示，未来可能还会发现更多受害者，调查仍将继续进行。

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