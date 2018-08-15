新研究：三联用药治疗高血压效果好

（早报讯） 《美国医学会杂志》14日发表的一项研究显示，高血压患者联合使用三种降压药可提升治疗的有效性，同时也能保障安全性。这项研究有望改变降压药的给药方式。

新的给药方法使用替米沙坦、氨氯地平和氯噻酮这三种药物，每种药物的剂量比常规减少，它们被置于一个胶囊中。而常规疗法通常从单一药物小剂量开始给药，并根据血压控制情况考虑增加剂量或给新药。

澳大利亚、斯里兰卡等国研究人员组成的国际团队报告说，从斯里兰卡11家医院和诊所招募了700名高血压患者，他们被随机分为两组，约一半人采用三联疗法，每天服用一颗胶囊，内含20毫克替米沙坦、2.5毫克氨氯地平和12.5毫克氯噻酮，另一半人采用常规疗法。

临床试验结果表明，半年后，70%采用三联疗法的高血压患者实现了血压控制目标，而在常规疗法患者中这个比例为55%。

在出现肌肉痛、关节痛、头晕等副作用的比例上，采用三联疗法的患者与采用常规疗法的患者差不多，两组人由于药物副作用而停药的比例也没有显著差异。

论文作者之一、澳洲新南威尔士大学的韦伯斯特说，现在高血压患者要经常复查以调整药物和剂量，这费时费力，还有不少医生和患者怕麻烦而不遵守规范。与常规疗法相比，三联用药的方法更简单而且有效。

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