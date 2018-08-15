土耳其法院拒绝释放美国牧师

（早报讯） 土耳其媒体报道，土耳其法院周三（15日）拒绝释放被扣押的美国牧师布伦森。

布伦森自2016年10月以来就一直遭土耳其当局扣押，他面对涉恐与间谍指控，如果被定罪，可能被判坐牢长达35年。

自去年夏天土耳其发生未遂军事政变后，美土关系就处于僵局，两国近日爆发的经济战也越演越烈。土耳其周三宣布，把针对一些美国商品的进口关税税率上调一倍，以回应美国对土耳其经济的“蓄意打击”。

美国官员则警告，若土耳其仍拒绝释放美国牧师布伦森，美方将采取进一步行动，加大对土耳其经济施压。

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