泰国过半和尚超重 官方吁慎选布施食品

（早报讯）作为佛教大国，全泰国有95%的民众信奉佛教，但全国有将近50%的僧人体重过胖。公共卫生部对此提出警告，呼吁民众慎选布施的食品，也要和尚多多运动。

泰国《世界日报》报道，朱拉隆功大学日前公布一项惊人的调查结果，全国有将近一半的僧人严重过胖、40%有高胆固醇问题、25%有高血压，且每10名僧人中就有1人是糖尿病患。

泰国公共卫生部于6月进行的全民健康大调查也发现，泰国是亚洲第二肥胖国家，仅次于马来西亚，平均每3名男性就有1人超重，近4成女性同样面临严重肥胖问题。

公共卫生部副部长安蓬建议，民众布施给僧人时一定要挑选更健康的食物。此外，僧人们除了每日清晨外出化缘，其余时间也要多做一点体力活动，例如打扫庙宇，不能只是静坐、冥想。

朱拉隆功大学食物及营养学教授钟吉直言，“过胖的僧人根本是一颗定时炸弹。”他认为，和尚们因过重所承受的疾病都是可以预防的。

令研究人员意外的是，和尚每日摄取的热量其实比你我都还少，为何肥胖的比例却高出一般人？钟吉说，问题出在“含糖饮料。”因为僧人过午不食，但为了维持一整天修行的体力，他们只好大量摄取含糖饮料和能量饮品。

佛教徒深信，布施会为他们在这辈子、甚至下辈子带来好运，还能赐福给过世的亲人，但他们却不了解自己的布施已经对僧人们的健康造成危害。钟吉说，信众提供的食品多不是自己做的，而是从商店大量购得，那些汽水、果汁、甜品的共同特色就是含有大量味精，且少蛋白质、少纤维。

政府相关单位注意到此状况后，委由钟吉主持“僧人健康营养计划”，并与泰国健康促进基金会合作，通过教育改变僧人饮食方式，协助他们活得更健康。

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