特朗普取消前CIA局长布伦南安全许可

（早报讯） 美国总统特朗普15日正式取消前中情局（CIA）局长布伦南的安全许可。白宫新闻发言人桑德斯称，布伦南 “不稳定的做法和行为会造成风险”。后者立即在推特上表态，誓言反击。

桑德斯15日在白宫简报会上表示，将正式取消布伦南的安全许可。此外，特朗普仍在审查包括联邦调查局（FBI）前局长科米在内的其他前官员的安全许可。

不仅如此，撤销安全许可的名单上新加入了前代理司法部长耶茨、前联邦调查局律师佩奇、前联邦调查局特工斯特佐克，以及前司法部官员欧尔。

布伦南在2013年到2017年1月担任中情局局长，曾多次直言不讳地带头指责特朗普。特朗普的声明称：“首先，我执政以来，任何高级官员同布伦南在过往磋商中所获得的好处……现在都被他不稳定的做法和行为所带来的风险所抵消。”

特朗普还说：“布伦南最近利用其作为前高级官员的身份获取到的高度敏感的信息，进行了一系列毫无根据和无耻的指控……他的做法和行为已经远远越过了任何专业礼貌所能对待他的底线。”

布伦南在数小时后回应称，特朗普的这一行动是在“惩罚批评者的道路上越走越远”。他表示：“我的原则比安全许可要有价值的多。我将一直保持攻势。”

对布伦南安全许可撤销的消息迅速引发了批评。同在名单上的前国家情报局局长克拉珀称，特朗普名单上的所有前任官员都曾在某种程度上直言不讳地批评过特朗普。克拉珀表示，特朗普的做法不会影响他自己是否反对总统的态度。

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