美墨宣布成立联合小组 打击贩毒团伙和洗钱机构

（早报讯） 美国与墨西哥政府官员15日宣布，将成立一支打击墨西哥贩毒团伙和洗钱机构的跨国联合小组，以遏制美墨两国的毒品犯罪。

美国缉毒局和墨西哥政府官员当天召开联合新闻发布会，宣布将在芝加哥成立一支跨国联合小组，旨在打击墨西哥贩毒组织和洗钱机构，并捉拿团伙头目，以遏制美墨两国的毒品犯罪形势。

美国缉毒局运营主管威廉姆斯在会上表示，帮派和贩毒组织互相利用，正在不断扩大各自的“业务”，从而牟取暴利。

美国缉毒局特工麦克莱特指出：“不仅是芝加哥，毒品滥用已成为全美范围的问题。”

当前，墨西哥是美国获得可卡因、海洛因等毒品的主要渠道。近年来，美国出现鸦片类药物滥用危机。美国疾病控制与预防中心的数据显示，2016年有超过4万名美国人死于过量服用阿片类药物，同比增长25%。

据美国广播公司报道，长期以来，美国政府与墨西哥的缉毒人员保持合作，关注墨西哥贩毒团伙在美国加利福尼亚州的动向，也紧盯墨西哥鸦片和大麻的主要产地：锡纳罗亚州、杜兰戈州、索诺拉州和奇瓦瓦州。2016年1月，通过两国合作，美国成功从墨西哥引渡了臭名昭著的锡纳罗亚贩毒集团前头目、世界头号毒枭古兹曼。目前，他被关押在纽约州的曼哈顿监狱，等待审判。

尽管美国总统特朗普与墨西哥政府在移民政策和贸易问题上存在分歧，但对于缉毒合作，美国官员和安全专家都给予了肯定。美国缉毒局北美和中美洲地区主管多纳休指出，新合作意在进一步提升两国缉毒人员的合作效率。

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