韩今夏冷面价格猛涨 创6年来新高

（早报讯） 据韩国统计厅16日数据，今年6月和7月冷面价格同比分别增长4.5%和4.3%，创2012年3月（5.3%）以来的新高。首尔地区冷面价格涨幅更是接近全国平均水平的两倍。

据韩联社报道，冷面价格从今年年初起就一直呈上涨趋势，截至去年涨幅不超过2%，今年2月和3月分别上涨3.2%和3.6%；4月和5月涨幅超过4%。在整体物价涨幅不高于2%的情况下，冷面价格涨势尤为显著。

深究冷面价格大幅上涨的背景，首先是今年4月27日的韩朝首脑会谈上冷面被摆上晚宴餐桌，朝鲜领袖金正恩笑谈特地从平壤带来冷面请韩国总统文在寅品尝，之后韩国便掀起了吃平壤冷面的热潮。

另外，今夏韩国高温天气持续，气温节节攀高不断刷新纪录。因此口感酸甜、面条劲道、汤汁凉爽的冷面自然成了人们夏日饮食首选。高需求进而推高价格。

首尔冷面4到7月价格涨幅为7.6%、7.1%、7.6%和6.3%，几乎是全国平均涨幅的两倍。以“脸盆冷面”闻名的仁川冷面价格涨势也不甘示弱，3到7月每月涨幅为7.3%，7月涨幅甚至赶超首尔。

以7月为准，冷面价格涨幅居仁川和首尔之后的依次为忠清北道（5.9%）、釜山（5.8%）、忠清南道（5.6%）、光州（5.2%）、蔚山（5.2%）和全罗南道（4.6%）。

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