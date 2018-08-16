白宫谴责土耳其对美商品征关税 卡塔尔承诺向土投资150亿美元

（早报讯） 美国和土耳其这两个北约盟国的紧张关系急速恶化。15日，土耳其发布总统令，将美国小客车、酒类与烟草等产品的进口关税提高一倍，以回应美国对土进口商品采取行动。美国白宫谴责土耳其为了报复，大幅提高部分美国产品关税。与此同时，卡塔尔则承诺向土耳其投资150亿美元（约206亿新元）。

经过里拉汇率大跌的混乱后，土耳其出拳反击美国。土耳其官方15日发布公告宣布，大幅提高对美国汽车、烟酒等部分进口产品的关税，以回应此前特朗普政府把对土耳其的钢铝关税提高一倍的做法。该措施上周曾导致里拉兑美元汇率一天暴跌18%。

根据土耳其发布的总统令，加征关税的商品包括酒类，税率升至140%；汽车税率升至120%；香烟、化妆品税率升至60%；大米税率升至50%。

土耳其贸易部长佩克简表示，安卡拉将22种美国进口商品的关税提高一倍，加征总额达5.33亿美元。

另一方面，土耳其总统埃尔多安的发言人凯林表示，如果美国展现建设性立场来解决外交纷争，土耳其将持续与美国谈判。但他同时称，埃尔多安和美国总统特朗普没有谈判计划。

美国白宫则谴责土耳其加关税报复美国。白宫发言人桑德斯说，土耳其采取的加税措施让人感到遗憾，这是向错误方向迈出的一步。美国上调土耳其钢铁和铝产品的进口关税与美国的“国家安全利益”有关，而安卡拉的举措是“报复”。白宫强调，美国牧师布伦森一日未获释，对土耳其的钢铝关税都不会减少。

在土耳其里拉大幅贬值，人心惶惶之际，卡塔尔雪中送炭，承诺向土耳其投资150亿美元，支援当地经济。

了解订户特惠