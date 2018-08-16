危害蜜蜂及昆虫生存 加拿大拟限用两款农药

（早报讯） 加拿大政府15日表示，将逐步限用和水生昆虫及蜜蜂死亡有关连的两款类尼古丁农药。

加拿大卫生署病虫害管制局表示，未来三到五年之间将逐步禁止在户外使用赛速安(Thiamethoxam)及可尼丁(Clothianidin)。

赛速安是由先正达集团(Syngenta)生产，可尼丁来自拜耳集团(Bayer)。

一项检测发现，水体当中这两种化学物质的程度高到足以伤害水生昆虫，而水生昆虫是鱼类或鸟类的食物来源。这种广泛使用的化学药剂用来保护玉米、大豆、油菜作物免于遭受虫害。

加拿大卫生署这项措施将有90天咨询期，最后在2019年底做出决定。

研究发现，类尼古丁(neonicotinoid)这种用于种子或喷洒于叶子上的杀虫剂，为蜜蜂的存活带来风险。北美洲蜜蜂数量减少，可能是因为杀虫剂、栖息地丧失以及气候变迁。

加拿大卫生署也计划在今年底之前做出最终决定，是否逐步禁止第三种的类尼古丁农药，拜耳生产的益达胺(imidacloprid)。

欧盟4月决定支持一项提议，禁止所有类尼古丁农药在户外使用。美国环境保护署一名发言人表示，美国目前没有采取类似行动，不过正在重新检视类尼古丁，计划在明年春天公开征询意见。

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