蓬佩奥宣布美成立“伊朗行动小组”

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥16日宣布成立“伊朗行动小组”，负责指导、审查和协调美国国务院所有与伊朗相关的活动。

据中新社报道，蓬佩奥当天下午在美国国务院表示，新成立的“伊朗行动小组”将由美国务院政策规划主任布胡克领导并直接向蓬佩奥本人汇报。

在发布会上，蓬佩奥再次批评伊朗政府。他说，美国总统特朗普5月退出伊核全面协议，因为该协议未能阻止伊朗发展核武并在国外实施暴力行为。蓬佩奥表示，希望能有一天尽快与伊朗达成新协议，但其前提是伊朗政府做出改变。

今年5月8日，特朗普宣布将退出伊核全面协议并重启对伊制裁，21日蓬佩奥阐述美国在退出该协议后的对伊新战略，列举了12项对伊朗的要求。8月6日，特朗普宣布重启伊核全面协议中解除的对伊制裁措施，首批制裁从7日生效，其余包括能源领域的制裁将于11月5日生效。

胡克在发布会上表示，新的“伊朗行动小组”将在贯彻实施特朗普的对伊新战略中起到关键作用，既领导国务院的相关活动，也协调美国政府各机构之间乃至美国与盟友和伙伴之间的相关工作。

胡克称，美国政府将继续寻求其他国家对其伊朗新战略的更广泛支持。他说自己前一天在伦敦与英、法、德等国的高级官员就此进行了富有成果的对话，未来还将在有分歧的领域努力寻求共识。在回答有关制裁措施的提问时，胡克说，制裁目的是切断伊朗政府用来资助恐怖主义的收入，而非造成与其他国家的不和。

7月底，特朗普曾表示愿意与伊朗领导人在不设前提条件的情况下会面。伊朗最高领袖哈梅内伊8月13日表示，伊朗不会与美国进行谈判。

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