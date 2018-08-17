弃置行李箱增多 日机场推出回收服务

（早报讯）日本为解决国际机场弃置行李箱数量增多的问题，在大阪府关西机场和爱知县的中部机场展开回收弃置行李箱的服务。

据共同社报道，在访日外国游客较多利用的国际机场，行李箱被弃置的情况增多。机场相关人员困扰地说：“在安全方面也有问题。”

报道称，弃置行李箱会被视为遗失物品送到管辖各机场的警署。去年有258个行李箱被送至关西机场警署，是2013年的三倍多。千叶县的成田国际机场警署在2017年收到约250个，中部机场警署收到88个。大部分行李箱过了三个月的保管期限也无人认领，所以被处理了。

据运营关西机场的关西机场公司说，弃置行李箱伴随访日游客增加而日益增加，数量多的时候，在国际线大厅的垃圾箱附近等处一天能发现10个左右。这可能是因购买土特产而行李增多的访日游客把行李塞进新买的大型行李箱中，然后把旧行李箱扔掉了。

该公司负责人称，“需要一个一个确认是不是危险品，这项工作很费功夫”，对如何应对大伤脑筋。因此，从本月6日起在第一航站楼的国际线出发层开始了免费回收行李箱服务。据称，一周回收了20多个。

在中部机场，运营公司与警方合作，今年3月起开始了收费回收行李箱的服务。每个收取1080日元作为处理费用，已收集了约20个。运营公司的负责人表示“预计今后访日游客也将增加。为尽量减少弃置行李箱，将彻底对该服务广而告之”。

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