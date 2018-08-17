研究：大堡礁珊瑚白化现象已持续400年

（早报讯）英国研究人员16日发表的一项研究结果说，澳大利亚大堡礁的珊瑚白化现象早在17世纪就已开始，并且随着时间推移呈持续加重的趋势。

据新华社报道，格拉斯哥大学和爱丁堡大学研究人员采集生长了数百年的大堡礁珊瑚作为核心样本，进行深入分析后得出上述结论。相关论文刊登在新一期《海洋科学前沿》杂志上。

研究显示，大堡礁中越来越多的珊瑚受到白化现象影响。报告作者之一、格拉斯哥大学教授卡梅诺斯说，大堡礁珊瑚白化现象已持续约400年。到18世纪后期，大堡礁已有10%的珊瑚受到影响。从19世纪早期开始，白化现象的发生频率显著增加。

正常情况下，珊瑚会呈现多种色彩，但这些颜色并非珊瑚本身所有，而是来自寄居于珊瑚体内的藻类。微小的共生藻通过光合作用为珊瑚提供能量。没有了这些藻类，珊瑚就会变白，最终因失去营养供应而死亡。

卡梅诺斯说，尽管珊瑚群可以从白化事件中恢复，但在全球变暖的背景下，白化事件发生的频率以及受影响的珊瑚数量都随之增加，令人担忧珊瑚群是否正接近影响其长期生存的临界点。

纵贯于澳大利亚东北沿海的大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群，全长2300多公里。气候变化引起的海洋温度上升被认为是大堡礁面临的最大威胁。此外，大堡礁还面临海洋污染、过度捕捞等威胁。

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