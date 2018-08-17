韩7月就业人口同比增5000 失业率3.7%

（早报讯）韩国7月就业人口同比增加5000人，为2708.3万人，失业率为3.7%，同比上升0.3个百分点。

韩联社报道，韩国统计厅周五（17日）发布的数据显示，7月新增就业人口达2010年1月以来的最低水平，连续六个月不足10万人。

与2008年9月到2010年2月金融危机期间连续18个月新增就业人口低于10万人的情况相比，韩国近期的就业形势更为严峻。

从各行业来看，制造业就业人数减少2.7%，项目设施管理及租赁服务业、教育服务业就业人口下降7.2%。卫生业及社会福利服务业（7.7%）、信息通信业（8.8%）、金融和保险业（8.6%）、公共行政·国防及社会保障行政业（6.1%）等领域的就业人口有所增加。

按年龄段来看，40至49岁就业人口减少14.7万人，仅次于1998年8月的最高纪录（15.2万人）。

统计厅表示，目前韩国出口过度依赖半导体，船舶与汽车出口形势不容乐观。受汽车和造船业重组影响，制造业就业人口降幅环比持平。

失业人数为103.9万人，连续七个月超过100万人。失业率为3.7%，同比上升0.3个百分点。青年（15至29岁）失业率为9.3%，同比持平。非经济活动人口为1606.4万人，同比增加1%。

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