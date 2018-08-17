巫统支持国会重查一马案

（早报讯）马来西亚国会下议院通过动议，指示总审计署及国会公共账目委员会重新调查一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）丑闻，并将公开所有调查信息。反对党巫统一些国会议员这次也支持当局这么做，并希望巫统能因此卸下这个包袱。

财政部长林冠英昨晚提呈上述动议时表示，这是为了恢复议会尊严，并让所有的资料都能向民众公开。他无法接受上届国会公共账目委员会（公账会）指前首相纳吉不曾涉及一马公司任何违法行为的说法。他说，总审计署当时并未调查纳吉，公账会也不曾传召纳吉供证。

巫统林茂区国会议员凯利今天表示，他欢迎总审计署及公账会重查一马弊案。他说，巫统及国阵都不想再背负一马公司这个包袱。

凯利也是前青年及体育部长。他说：“这很好，因为我们除了要确保人民获知一马公司案的真相，我们也要确保我们（巫统）摆脱这个丑闻负担，唯一的方法就是通过公账会重开调查。”

他表示：“我们也想知道被隐瞒的事情。身为前内阁部长，外界会认为我们知道一切，但其实我们都被蒙在鼓里。”

至于希盟政府的百日新政表现，凯利说：“恭喜希盟政府，因为民众完全不在意他们是否完成百日宣言。人民当初的目的只是要拉倒前首相纳吉和国阵而已。”但他表示，身为反对党，他们将紧记希盟政府许下的承诺，并监督政府兑现这项承诺。

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