联合国组织：粘虫或危害亚洲数百万农民庄稼

（早报讯） 联合国粮食与农业组织警告，侵害农作物的粘虫很有可能从印度蔓延至以东南亚和中国南部为主的亚洲地区，因此亚洲数百万小规模农民的粮食安全和生计可能会受到威胁。

联合国新闻引述粮农组织8月14日发出的警告说，粘虫（armyworm）于2016年初借助船只或飞机进入非洲西部，从一个国家扩散到40多个国家。最近，在位于南亚的印度首次发现粘虫。粘虫属鳞翅目夜蛾科，它能远距离飞行，而且，雌蛾一生可产卵一千颗，加上亚洲地区的热带和亚热带气候适宜粘虫食用的庄稼和野草常年生长，粘虫也就全年都会对庄稼造成破坏。

粘虫源于美洲，其学名Spodoptera frugiperda来自拉丁语，frugiperda意为“失去的果实”，表明这种虫子能够摧毁农作物。粘虫食用玉米及其他约80种农作物，包括水稻、蔬菜、花生和棉花。

粮农组织粘虫首席技术协调员艾伦（Allan Hruska）说，亚洲八成耕地由小农耕种，其中，水稻和玉米为主要谷物。中国是世界上第二大玉米生产国，而亚太地区则占世界水稻生产和消费量的90%以上。如果粘虫在亚洲蔓延，将会对当地40%农民的产量造成影响。

艾伦说，更重要的是，这些水稻和玉米大多直接用于人类消费。他指出：“亚洲各地的水稻和玉米生产者主要是小农生产者，每个人只有一、两公顷的作物，这将让局面更加脆弱，因为家庭依赖这些作物来确保粮食安全。因此这种新的害虫十分具有威胁性，因为农民不知道如何处理它，他们面临警告，这种害虫可能造成两种作物产量严重下降。”

粮农组织说，粘虫并非不可防御，农民们需要知道如何鉴别粘虫及其危害，知道其行为方式，了解如何监测粘虫，以及学会鉴别管理粘虫的最佳方式，以减少其影响。

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