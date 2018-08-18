为卖书不惜胡乱报道 刘特佐斥WSJ勾结马哈迪

（早报讯） 《华尔街日报》的“潜逃中国”新闻昨天出街后，身为报道主角的一马案通缉犯刘特佐通过发言人，挞伐该报为了卖书，不惜违反新闻道德，报道可疑资讯。

他也不忘记再度挞伐马来西亚首相马哈迪，不惜勾结媒体，通过媒体来不公审判他。

《华尔街日报》昨天引述知情人士报道，大马变天的消息把刘特佐吓了一跳，进而在投票日后传召家人和随从到澳门万豪酒店商讨局势，并实行更严密的保安措施。报道称，刘特佐之后跟妻子、两名孩子和亲信遁走中国，游走于中国数个城市，如香港和上海的酒店套房或豪华公寓。

据《当今大马》报道，刘特佐的发言人昨晚通过律师发文告表示，其当事人面对媒体不公审讯，因此不会接受任何的法庭审判。

发言人说：“很明显的，马哈迪政府涉及《华尔街日报》今天的报道，而他与这些记者合作促成一个目标，那就是意图促销该报记者下个月将发行的新书……马哈迪不经法律程序就判人有罪，意图推动贪腐政治议程。”

发言人语带讽刺表示，这就是马哈迪推动的所谓“法治精神”。

尽管没有明言，但发言人所说的新书，应是《鲸吞亿万：华尔街、好莱坞及全球受骗记》（简称《鲸吞亿万》）。

这本书的作者是《华尔街日报》记者汤姆莱特（Tom Wright）及布拉利霍普（Bradley Hope）。他们于2015年率先踢爆一马丑闻，而这本预订9月18日面试的新书，也是聚焦于这宗撼动全球金融市场的诈骗案。

发言人续称，一马案从一开始就遭到媒体公审，而检控官及政府对真相缺乏兴趣，更对外泄露案情。

他说：“《华尔街日报》严重违背媒体操守，而且明显有利益冲突的问题，因为它允许记者基于经济利益而偏袒报道。他们会忽视任何不符合新书主题的事实，反之，任何消息只要能够符合他们的剧本，就算其中明显隐含私利，他们也会采信。”

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