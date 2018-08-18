巫统要纳吉等15人“休息”

（早报讯）马来西亚反对党巫统要求前首相纳吉等15人“暂时休息”，好让巫统能东山再起并重新获得人民的信任与支持。这是巫统今年大选后再一次与纳吉“划清界限”，并希望因此摆脱纳吉与一马丑闻对巫统的冲击。

“透视大马”今天引述巫统内部消息表示，巫统全国的区部主席、国会议员、妇女组、青年团与女青团领导人上周五（10日）在彭亨珍德拜召开两天的检讨大会时，与会者投票选出15名必须“立即休假”的巫统领袖，前巫统主席纳吉与大港区部主席嘉马是得票最高的两人。“巫统并非否定他们的贡献，而是因为民众并不喜欢他们。””

消息指这些人必须“先休息一段时间，否则巫统很难重新获得人民的支持。我们也在会议中商讨如何扮演好反对党角色，及如何成为民众的新选项。”

消息指纳吉与嘉马仍可继续为巫统服务，但并非站在前线服务。但消息拒绝透露其他13名“不受欢迎者”还有哪些人。据了解，纳吉上周五必须出庭而没有出席这次活动。嘉马也没有出席活动，但缺席原因不明。

目前并不清楚巫统上述会议议决是否具有约束力，巫统也并未说明纳吉与嘉马等人该如何“休息”，以及纳吉等人若不按会议要求而“休息”将面对什么后果。

纳吉也是巫统北根区国会议员。他因涉及一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）丑闻而在法庭面对七项控状，包括三项失信案、一项抵触反贪会法令及三项洗黑钱等罪名。

言行多次引起争议的嘉玛则是早前受警方传召时自称身体不适而入院治疗，但却在期间逃到印度尼西亚，直到7月初才遭印尼警方逮捕并送回马来西亚。

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