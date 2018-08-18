中资争建马来西亚“第三国产车”

（早报讯）马来西亚政府消息表示，目前已有三家中国公司有意参与首相马哈迪提出的“第三国产车”计划。其中一家是国产车宝腾的战略合作伙伴浙江吉利控股集团。

马来西亚目前已有宝腾及“第二国产车”（Perodua）两家国产车集团。马哈迪6月访问日本时首次提出“第三国产车”计划。他当时指宝腾已经卖给中国公司，因此已不算是国产车，政府因此考虑打造另一个新的国产车品牌。马哈迪过后也抱怨许多人并不看好第三国产车计划。

据《星报》报道，吉利控股集团有意参与第三国产车计划。一位了解吉利计划的政府官员说：“吉利集团已向政府表明，它有意提升其在马来西亚的业务并参与第三国产车计划。”

此外，消息指中国电动汽车（EV）营运商──金沙江资本（GSR Capital）和远景能源（Envision Energy）等两家中资企业，也有意在五年内投资100亿美元（约137亿新元）推动第三国产车计划。这包括在霹雳南部丹绒马林的汽车城（Proton City）附近建设区域汽车中心，以满足本区域市场的需求。

据了解，这两家公司的企划书已经在马哈迪访华之前提交给政府。根据企划书，日本的日产汽车也将参与其中。

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