英国首相：安南为世界变更好做出巨大贡献

（早报讯）总部位于日内瓦的安南基金会今天（18日）发表声明说，联合国前秘书长、诺贝尔和平奖得主安南，去世时“非常安详”，他的妻子和三个孩子一直陪伴在他身边。

安南当天清晨在瑞士首都伯尔尼一家医院与世长辞，享年80岁。声明也形容安南是全球政治家与坚定的国际主义者，为了令世界更公平与和平而奋斗一生。

英国首相特蕾莎·梅在推特上说，听到安南离世的消息后非常难过。她说：“作为伟大的领导者和联合国的改革者，他为使这个世界变得更好作出巨大贡献，我的思念和哀悼与他家人同在。”

俄罗斯总统普京也发出唁电悼念逝世的安南。他説：“我真心欣赏他的智慧和勇气，以及在最复杂和危急情况下做出明智决定的能力。他将永远活在俄罗斯人民的记忆中。”

安南1938年在非洲加纳出生，是首位非洲黑人担任全球最高级别外交官员。

他在1997年出任联合国第七任秘书长，2001年当选连任，直至2006年12月31日卸任。

担任联合国秘书长期间，他提出的第一个主要倡议是“振兴联合国”改革计划。他也致力提高妇女在秘书处的地位，并与对联合国的能力有所补益的民间组织、私营部门以及其他非国家行动者建立更密切的伙伴关系。

安南卸任后担任联合国叙利亚问题特使，为解决当地冲突谋求和平方案。

了解订户特惠