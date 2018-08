(早报讯)美国太空总署(NASA)近日表示,火星探测车“机遇号”(Opportunity Rover)自6月中遇上了沙尘暴后,一度将它调至休眠状态节省电力。但是沙尘暴上月结束后,NASA一直未能唤醒它。

科学家现在每天都播放节拍强劲的音乐送去机遇号,希望可以将它“吵醒”。

东网报道,机遇号上一次发出讯号已是6月10日,喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)本月4日开始播歌,希望为机遇号“打气”,连日来已播过Wham!的《Wake Me Up Before You Go-Go》和重金属乐队Iron Maiden《The Trooper》,只是目前为止未有起色,NASA承认机遇号或从此“寿终正寝”。

工程师古德(Andrew Good)则仍然乐观,他认为机遇号电池的状态在风暴前仍大致良好,不相信经历一场风暴后会大幅倒退。但他承认,即使机遇号可再次发出讯号,表现也可能大不如前。

