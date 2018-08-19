普京访德会晤默克尔 讨论多项热点议题

德国总理默克尔18日在柏林以北的梅泽贝格宫国宾馆与到访的俄罗斯总统普京举行会谈。德国总理府当天表示，双方就乌克兰冲突、叙利亚问题、伊核协议、俄罗斯向欧盟供应天然气等热点议题进行了讨论。

据中新网报道，会谈开始前，默克尔与普京共同召开记者会。针对乌克兰问题，默克尔向媒体表示，《明斯克协议》仍是实现乌东部停火的基础，然而目前当地仍未实现持久的停火。她希望新学期开学前，各方能再度尝试调停冲突。默克尔还与普京讨论了在乌克兰派遣联合国维和部队的可能性。她强调，德国已准备好在由德、俄、乌、法四国领导人参与的“诺曼底模式”框架下继续承担责任。

待建的一条用于俄罗斯向欧盟输气的“北溪2号”管道近日来备受争议。对此，默克尔表示，乌克兰必须在俄罗斯向欧盟输气中扮演相应角色。她对欧盟、俄罗斯和乌克兰三方已就此展开对话表示欢迎。

针对叙利亚问题，默克尔强调，当前在叙利亚伊德利卜的战斗不能发展为一场人道主义灾难。“我们观察到，军事行动正在减弱，然而当地并未达成和平之秩序”。默克尔表示，德国愿意作为叙利亚问题“工作小组”(Small Group)成员推动政治解决进程。

“我认为，即使对于那些充满分歧的议题，也只能在对话中、通过对话的形式得到解决。”默克尔说。

普京则强调继续同德国在政治经济等领域发展互惠合作对于俄罗斯具有重要意义。两国领导人均表示，将继续履行伊核协议。

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