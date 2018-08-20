加拿大总理宣布参加明年选举寻求连任

（早报讯）加拿大总理特鲁多星期天（19日）宣布他将参加2019年的议会选举，寻求连任总理。

特鲁多在其社交媒体账户上写道：“2015年以来，我们取得了丰硕的成果，但仍有大量的工作需要共同完成。因此，今天我很高兴接受加拿大自由党2019年候选人的提名。”

加拿大议会选举将于2019年10月法举行。在议会选举中获得多数票的政党领导人将自动成为总理。

特鲁多2008年首次当选加拿大联邦众议员，2011年再次当选。他在2013年4月当选自由党领袖，2015年11月就任加拿大第23任总理。

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