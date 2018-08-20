马警方寻找遗失的放射性装置

（早报讯）马来西亚警方和原子能执照局正在寻找一台重约23公斤，价值7.5万令吉（约2.5万新元）的放射性装置。当局担心这个装置遭人用来制作“脏弹”。

雪兰莪总警长玛兹兰今天在记者会上受询时证实此事，並表示警方已逮捕两名嫌犯协助调查。他说，为了避免影响调查结果，他无法透露更多详情。

据《新海峡时报》报道，这台含有铱元素的放射性装置日前在运送过程中离奇遗失，警方担心这台装置遭人滥用而制成“肮脏炸弹”（“脏弹”），因此已经介入调查。不过至今没有证据显示装置已落入恐怖分子手中。

据报道，两名工程师本月10日凌晨2时驾着一辆四动驱轮车，将这台装置从森美兰送去雪兰莪沙亚南的公司。他们抵达沙亚南后发现后车厢已经打开，这台放射性装置则不翼而飞。他们随即沿路寻找但却找不到，他们于是到警局报案。警方随即逮捕这两人协助调查，但截至上周五为止仍无法找到任何证据而只好释放这两人。

这台放射性装置是一种非核工业射线照相设备，其中含有辐射性物质铱192。一旦从铅屏蔽套管取出铱192，其保质期估计为73天。

马来西亚无损检测协会主席纳西尔指出，上述遗失的设备通常用在发电厂、化工厂、石化厂及汽车厂等各种工程项目的建设和维护，但若落在恐怖分子手中，则可能成为制造炸弹的原料。他说，该装置发出的伽马射线具有极高的能量，足以破坏人体细胞而导致辐射灼伤、致癌和白內障。

马来西亚原子能执照局提醒民众，若发现上述放射性装置，应立即向原子能执照局或警方举报。原子能执照局也警告民眾切勿开启任何可疑装置。

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