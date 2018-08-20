马侦破最大规模野生动物走私案

（早报讯）马来西亚宣布侦破当地历来最大规模的野生动物走私案。当局起获市值约4850万令吉（约1622万新元）的犀牛角、活人猿和动物残骸，并提控一名非法买卖苏门答腊人猿的男子。

野生动物保护及国家公园局（PERHILITAN）总监阿都卡迪今天在记者会表示，当局8月13日在吉隆坡国际机场货运中心，发现重约116公斤的50支犀牛角和九套重达200公斤的动物骨骼。

他说，根据货运资料，这批物品来自非洲而准备运往越南首都河内，相信是用来制药。他表示，当局将检验这些骨头和犀牛角的脱氧核糖核酸（DNA），以确认其物种。

当局是根据2008年濒临绝种野生动植物国际贸易公约调查此案。涉案者一旦罪名成立，可面对最高10万令吉（约3.4万新元）罚款或监禁七年或两者兼施。

此外，阿都卡迪也说，森美兰野生动物局7月13日逮捕一名涉及私藏三只苏门答腊人猿。这些人猿市价约50万令吉（约17万新元）。涉案者是在交易时被发现而被逮捕，其车子也被充公。

他说：“此人已被控上法庭，他不认罪而以8000令吉（约2700新元）保外候审，案件在9月12日过堂。被告一旦罪成，可被罚最高10万令吉或监禁最高三年。”当局已联络印度尼西亚政府以便送返人猿。

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