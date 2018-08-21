银河系发现四个暗淡小星系 或为宇宙最古老星系

（早报讯）天文学家发现围绕银河系运转的四个小型星系，这些星系可以追溯到130亿年前，在大爆炸之后不久就出现了，可能是宇宙中最古老的星系。

新浪网报道，这些矮星系（又称为卫星星系）通过引力作用环绕着银河系，就像月球与地球的关系，只是在更大尺度上。研究人员将这一发现的意义与“在地球上发现第一批人类的遗骸”相提并论。

英国杜伦大学计算宇宙学研究中心和美国哈佛-史密松天体物理中心的研究人员表示，这一发现为研究宇宙起源提供了新线索。这些卫星星系分别被称为Segue-1、牧夫座矮星系（Bootes I）、Tucana II和大熊座I矮星系（Ursa Major I），都是非常暗淡的卫星星系，而且被认为是最早形成的一类星系。

杜伦大学计算宇宙学研究中心主任卡洛斯·弗伦克（Carlos Frenk）教授说：“在银河系的‘自家后院’中，发现宇宙中最早形成的一些星系，这在天文学上的意义就相当于发现最早居住在地球上的人类遗骸。这真是太令人兴奋了。”

研究人员阿丽丝·迪森（Alis Deason）说：“这是一个很好的例子，说明了如何通过观察银河系中一些最小的矮星系来了解早期宇宙。”

据推测，当宇宙年龄约为38万年时，第一批原子诞生了。这些微小的氢原子是元素周期表中最简单的元素。当原子聚拢成团并开始冷却时，它们逐渐稳定在大爆炸产生的暗物质“晕”中。这段冷却时期被称为“宇宙黑暗时代”（Cosmic dark ages），持续了大约1亿年。最终，在暗物质晕中冷却的气体变得不稳定，开始形成恒星。这些天体便组成了最早的星系，并为宇宙带来了光亮，宇宙黑暗时代由此结束。

这项研究的结果发表在近期的《天体物理期刊》（The Astrophysical Journal）上。

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