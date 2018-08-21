研究：乱丢隐形眼镜可能造成水污染

（早报讯）“美瞳”能让眼睛显得又大又亮，是不少爱美女性的必备物品。不过，近日在美国化学学会年会和展会上发布的一项新研究提醒人们，用完的“美瞳”等隐形眼镜不要乱扔，以免造成对河流的塑料微粒污染。

新华社报道，美国亚利桑那州立大学研究人员经调查发现，在美国，约有4500万人戴隐形眼镜，其中15%至20%的人会把用完的隐形眼镜丢进马桶或水槽，估计每年进入美国下水道的隐形眼镜总重量有6至10公吨。

隐形眼镜通常由硅水凝胶等材料制成，属于塑料。研究人员选取5种市面常见的隐形眼镜材料，把它们暴露在污水处理厂使用的厌氧微生物和嗜氧微生物环境中，再用拉曼光谱仪检测。他们发现，经污水处理厂使用的微生物长期处理后，隐形眼镜发生物理降解，最终形成塑料微粒。

这些塑料微粒会随着处理过的污水排入自然环境中，对水中生物造成威胁。

参与研究的亚利桑那州立大学的查理·罗尔斯凯说，水中生物会把塑料微粒误当成食物，然而塑料不能消化，必影响其消化系统。一些水中生物最终会进入人类的食物供应链，这意味着人类可能接触到这些塑料微粒及微粒表面附着的污染物。

研究人员呼吁，隐形眼镜厂家应在包装上提醒人们不要把废弃的隐形眼镜扔进下水道，而是应与其他固体垃圾一道处理。

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