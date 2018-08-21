为搬迁做准备 筑地市场下月禁止游客参观竞投

（早报讯）日本东京著名的筑地市场星期二（21日）宣布，由于要为10月的正式搬迁做准备，下个月将禁止游客参观早市竞投活动。

筑地市场的女发言人告诉法新社，每天清晨吸引大批游客参观的金枪鱼竞投区，将在9月15日对外关闭，以为搬迁做准备。筑地市场将在10月6日正式结束营业。

发言人透露，搬去新地点后，鱼市场计划为游客特设金枪鱼竞投活动的观赏区，包括让游客透过玻璃墙观赏竞投。

筑地市场将于10月11日迁至江东区丰洲市场。原有的筑地市场将被拆除，并改建成2020东京奥运、残障奥运会的物流中心。

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