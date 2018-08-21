马国公正党议员向马哈迪道歉

（早报讯）马来西亚执政的希盟公正党加埔区国会议员阿都拉沙尼表示，在他向该党实权领袖安华清楚了解“首相马哈迪2年内移交职权给安华”的计划后，他今日上午致函向首相马哈迪道歉，承认早前自己‘阻任首相论’为鲁莽发言，并且有损马哈迪声誉。

《星洲网》报道他今日召开新闻发布会时指出，他今天上午9时40分，由其助理代表呈信给首相办公室，要求马哈迪的原谅。

他说，他是在安华的劝告和指示下，向马哈迪致歉，承认一时失言。但他也希望，自己担忧马哈迪承诺会移交职权给安华的计划可能遇到阻力一事，是自己多虑了。“我深信，公正党的稳固地位，是希盟首要维护的议程之一。”

他表示，希盟各党必须遵守有关移交权力给安华的“共识”，而他也相信马哈迪一定会兑现这个承诺，开好希盟这艘船。

他强调说：“总之，‘共识’若一日无法实现，我将抗争到底，不允许只手遮天的操作方式。”

昨日，前财政部长达因受询他被指企图阻止安华出任第8任首相的问题表示，他没有涉及阻挠安华出任首相。他也促请提问的记者阅读当天的英文《星报》，有关安华最新的言论，之后再回来问他有关的问题。

根据希望联盟4党在第14届全国大选前达成的协议，安华将于2020年接替马哈迪出任首相，而安华也多次表示会尊重希盟的过渡期安排，允许马哈迪两年内完成所需的工作。不过，早前有部分公正党党员，包括加埔区国会议员阿都拉沙尼声称马哈迪和达因企图阻止安华出任首相。

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