特朗普前律师认罪 称受指使支付掩口费影响大选

（早报讯）美国总统特朗普的两名亲信、前竞选经理马纳福特及前私人律师科恩，周二（21日）双双因犯下金融罪行而面临入狱。

其中，科恩与纽约联邦检察官达成认罪协议，承认违反竞选财务法、银行欺诈及逃税等八项罪名；又供称受“候选人”指示，向两名成人女星支付掩口费，以影响选举。他可被判监禁46至63个月，今年12月12日判刑。

东网引述有线电视新闻网络（CNN）的报道，51岁的科恩上庭认罪前，向联邦调查局（FBI）投案并达成认罪协议；他坚持判囚三年，但控方寻求法庭判他入狱50个月；科恩担心资产会被充公，令家人一无所有。他在当地时间下午4时现身曼哈顿联邦法院，之后承认违反竞选财务法、五项逃税、一项向金融机构作虚假声明及一项故意构成非法企业捐献罪名。

曾扬言“愿为特朗普挡子弹”的科恩，在庭上承认违反竞选财务法时，承认受到一名“候选人”指示安排，分别向成人影片女星斯蒂芬妮、花花公子前模特儿麦克杜格尔，支付13万美元（约18万新元）及15万美元的掩口费，目的是影响选举。科恩虽无指名道姓，但人所共知他所指的“候选人”就是特朗普。

法官提及科恩面临监禁46至63个月时，后者不禁摇头。法官决定在12月宣布刑期，并准科恩以50万美元保释外出。

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