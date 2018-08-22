柔州部长：新山拟建单轨火车

（早报讯）马来西亚柔佛州希盟政府对于在马来西亚依斯干达特区落实快捷巴士系统（BRT）的执行意愿不高，会探讨在新山建造单轨列车（Monorail）的可行性，让特区内的公共交通网络更臻完善。

《南洋商报》报道，柔州公共工程、基设与交通事务州行政议员（州部长）马兹兰说，柔州经济策划单位在这个月已经着手进行研究，而新山是否拟建单轨列车，仍需视政府的财务状况，做最后定夺。

他说，柔州政府认为可仿效新加坡，在新山建单轨列车，衔接公交系统，建造时间与成本相对比较低，可惠及人民。

他说，根据快捷巴士系统的拟定蓝图规划，巴士将穿行主要路线包括地不老及士姑来干线，但目前的问题是地不老大道和士姑来大道的周边保留土地不多，无法加宽道路。

他担心，若要开辟巴士专用的道路及巴士站，恐怕引起更严重的交通拥堵。“我们都知道邻国印尼的交通拥塞恶名昭彰，雅加达也规划了快捷巴士系统，但塞车依然严重，这还倒不如让巴士与汽车共用车道。”

他以地不老大道为例，若要推行快捷巴士，州政府势必要利用大道两旁店屋前的停车位和填土扩大道路使用范围，而这必须先获得商家的同意。“如要动用停车位土地，需要获得人民的同意，但我们可以预见商民会有反弹，若有人大力反对，这就会演变成政治课题。

“反之，设单轨火车铁路多数以高架兴建，地面上只需很小的空间建造承托路轨的桥墩，如此更为切实可行。如决定要落实快捷巴士计划，我会坚持需有周详的策划，地点可选在哥打丁宜路或其他发展未成熟的地区。”

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