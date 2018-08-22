日本将制定“机器人店员”使用标准

（早报讯）日本将着眼于普及从事接待和商品陈列的机器人，开始制定关于酒店和便利店等一线机器人的安全使用方法的标准。

日经中文网报道，虽然目前已有机器人设计和制造的安全标准，但使用方面的标准仍不完善。通过日本政府和民间携手制定国际标准，可促进缓解劳动力短缺、提高生产效率，还将推动机器人产业拓展海外市场。

针对机器人制造商方面，已经制定了确保设计和制造过程安全的标准。另一方面，针对引进机器人的经营者在现场实际使用时应遵守的标准仍不完善。有观点认为，这是日本机器人普及缓慢的原因之一。

在机场、餐厅、酒店和便利店等使用的机器人，经常要与进店顾客和员工等接触。新制定的安全标准的详细内容将在今后敲定，设想根据店铺布局提前决定机器人可活动的范围、拟定避免危害人类的应对方法等。

使用机器人时，有可能发生机器人的误操作导致人员受伤等不测。日本将讨论在哪些情况下并非由制造商承担责任，而是由用户方面负责等规则，包括使用机器人的场所和定期检修的实施状况等。

日本经济产业部将与开发和生产机器人的本田、松下和Cyberdyne公司展开合作，还将与在羽田机场推进使用机器人的安保和访日游客向导的日本机场大厦株式会社、机器人产业聚集的茨城县筑波市等推进讨论，在2018年度内制定日本工业标准（JIS）。

自2019年度起，日本将以JIS为基础向国际标准化组织（ISO）申请为国际标准。日本将与欧美和中国等关注在服务一线引进机器人的国家等合作，力争在3年以内完成标准认证。日本经济产业部表示，这是全球范围内首次制定服务领域的机器人使用标准。

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