希盟创造历史执政 “希望”成国庆短片题材

（早报讯）马来西亚人民今年5月9日创造历史改朝换代，让希盟执政成为联邦政府，“希望”也成为国庆短片的重要题材。

《星洲网》报道，目前已发布的国庆短片中，无论是来自国油公司、马国歌手黄明志与“Sasi TheDon”和马来天后宁拜祖拉联手呈献的国庆短片，都一致地使用了“希望”题材。

国油公司今年的国庆短片，是以小孩的视角去观察这个国家，他们发现生活中是有希望（impian）的、有亲情的（kasih sayang），还有生活中的英雄（wira dalam）和家人（keluarga）的。

短片传达孩子是日后将继承国家的主人翁，并呼吁成人们不妨效仿小孩以赤子之心感受并挖掘，这国家和生活中的真善美。

黄明志、印裔歌手“Sasi The Don”和宁拜祖拉联合呈献的国庆短片《马来西亚能》（Malaysia Boleh），则搭上世界杯热以世界杯为主题，以嘻哈说唱进行演绎。

这与希盟政府首次选择本地摇滚乐团“Bunkface”的《我们的马来西亚》、一首以嘻哈说唱曲风歌曲，为官方国庆歌曲相映成趣。

黄明志等人将各州属及其特色写入歌词内，并在提起布城时，形容所有希望都集中于布城，同时歌曲MV中也有首相马哈迪签署任相文件等照片；庆贺希盟政府新政之意浓厚。

值得一提的是，宁拜祖拉在《马来西亚能》中负责演唱所有华语歌词部分，让民众纷纷赞叹及感到惊艳。

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