碧桂园集团创始人杨国强拜会马哈迪

（早报讯）继阿里巴巴创办人马云后，另一名中国企业家，即碧桂园集团创始人兼董事局主席杨国强，日前也特别拜会马来西亚首相马哈迪。

据《中国报》报道，两人上周四（16日）在国会大厦会面，并举行40分钟对谈。

马哈迪强调，他欢迎能为马来西亚带来技术转移、创新机会和创造当地就业岗位的外国投资。他说，只要企业愿意在马来西亚长期发展，政府将为相关企业创造良好的营商环境，并强调最重要的是让马来西亚人从外资带来的经济发展中获益。

另外，杨国强也赞扬马哈迪作为马来西亚史上最长寿的首相，依然保持勤勉治国的态度，是当之无愧的传奇。他说：“我坚信，马来西亚在首相马哈迪领导下，会继续欢迎外国投资者，因此我计划拓展碧桂园集团在马来西亚的投资规模。”

他说，下一个阶段，该集团会加强现代农业以及智能机器制造业这两大领域的投资。

他也赞扬马来西亚拥有完善的法律体系，因此能很好的保障投资者权益。他说：“碧桂园集团将严格秉承守法依规的原则，进行任何商业活动和实现在马来西亚的可持续发展。”

杨国强也提及，现阶段，马来西亚是碧桂园集团最大的海外市场。碧桂园在柔佛州依斯干达特区开发的森林城市（Forest City）占地面积约20平方公里，投资额高达1000亿美元。

马哈迪日前在中国接受当地《财新网》访问时，重申之前反对森林城市计划的立场，强调政府不允许类似高价房地产项目下的大量移民，更表明不会给这些人发放永久居留签证。

马哈迪去年8月表明反对森林城市计划，强调这种“收购大片马来西亚土地，然后建造马来西亚人买不起的宏大城市”的做法，不算是外国投资。他说，这些以外国人为销售对象的房地产项目价格极高，以致马国人民，尤其土著（马来人）根本负担不起。

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