日本拟9月派高官赴北京 为安倍访华铺路

（早报讯）日本政府开始探讨为首相安倍晋三10月访华铺路，最早将于9月派遣安倍的亲信、国家安全保障局局长谷内正太郎前往北京。

共同社引述多名日中关系消息人士报道，日本拟把安倍访华时间定在《日中和平友好条约》生效40周年的10月23日前后，并以同中国国家主席习近平举行会谈的方案为主轴，与中方展开协调。

除了出席国际会议外，这是2011年12月前首相野田佳彦以来日本首相再次单独访华。日方希望通过安倍访华，把经济和安保领域的合作具体化，为预计明年6月的习近平访日完善环境。

中方最初提出了12月在北京召开日中韩首脑会谈，顺便接受安倍访华的方案。然而，鉴于美中贸易摩擦激化，中方如今似乎已倾向于认为接受安倍单独访华，加紧强化日中关系是上策。

据消息人士透露，谷内将与中国外交事务一把手、中共中央政治局委员杨洁篪举行会谈，汇总安倍访华的详细日程和首脑会谈的议题。此行还设想礼节性拜访国务院总理李克强等中共最高领导层成员。谷内在2月于北京与杨洁篪会面时，获邀年内再次访华。

关于安倍的访华日程，中方希望10月23日前后在北京召开条约生效40周年庆祝仪式，邀请安倍等出席。安倍则正在探讨出席同一天于东京召开的明治改元150周年纪念仪式，外交部门间正在持续协调日程。配合此次访华，安倍还有意在日程中加入出席有关在第三国共同开发基础设施的论坛、以及考察北京以外城市的安排。

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