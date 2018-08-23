俄专家：中国高精度导弹领先美国

（早报讯）俄罗斯军事专家说，中国在制造高精度弹道导弹的军备竞赛中领先美国，目前已经可以确保对自己沿海地区的有效军事控制。

莫斯科俄罗斯科学院美国和加拿大研究所军事政治研究中心主任巴秋克周三（22日）接受俄罗斯卫星通讯社访问说，近几十年来美国进行了小规模局部战争和打击叛乱的军事行动，因此，无论是美国政府部门还是美国的国防工业，均未将研制针对大国的新式武器作为优先任务，以致俄罗斯和中国近年来在一些领域的军备竞赛中取得领先，比如俄罗斯的高超音速武器制造和中国的高精度弹道导弹制造。

巴秋克认为，美国开始丧失在导弹领域的优势后，“中国目前确保了对自己沿海地区的有效军事控制，美国无法肆无忌惮地闯入该地区”。

巴秋克说，在这种情况下，特朗普政府被迫采取某些措施，重新将中俄列为美国的主要战略对手，将与中国的长期战略竞争视为美国的基本优先战略选项。这在去年年底以来的一系列国防计划、国防预算以及中国军事力量评估中都有所体现。

本月16日，美国《国家利益》网站曾发表一篇有关中国导弹技术的文章称，中国研究员成功完成了设计控制系统（所有导弹的“大脑”），在中国新型防空导弹系统的发展中发挥了至关重要的作用。文章形象地比喻称，这些控制系统的任务是引导一枚针飞行1000公里以穿进另一枚针的针眼。

今年年初出现在中国媒体上的一篇文章说，中国的近程弹道导弹、洲际导弹、反舰导弹和弹道反舰导弹的性能都已经超越了美国。

去年，中国中央电视台曾罕见披露，中国洲际弹道导弹东风-41部分技术已超过美俄。中国导弹技术专家、核战略专家、量子防务首席科学家杨承军受访时说，东风-41“具有可靠性高，反应速度快，机动性能好，精度更高等特点”。

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