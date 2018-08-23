马哈迪：不赞成美国挑衅中国

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，包括马来西亚在内的亚细安国家，若与中国对立是不明智之举。他也表明不赞成美国挑衅中国的做法。

当今大马报道，马哈迪接受泰国公共电视台（ThaiPBS）的访问时指出，亚细安国家可以抗议中国在南中国海的主张，但事实上，这个超级强国大可漠视他们。

他说：“这也是为什么马来西亚采取稍微不同的态度，我们接受中国是个强国，因此我们不能对中国宣战……所以，我们需要通过外交手段来与中国谈判。”

马哈迪强调，尽管中国宣称拥有南中国海主权，但他也呼吁开放该区域让所有船舶穿行，包括美国军舰。

不过他也表示，不赞成美国不时挑衅中国的做法。

马哈迪说，南中国海现在是开放船舶自由航行的，但美国军舰常航行靠近具有主权争议的岛屿，意图挑衅中国。

他指出：“中国宣称那（南中国）海域是他们的，包括那些岛屿，但我们又何必去挑衅他们？马来西亚在那里也有一个岛屿……最重要的是船舶的自由穿行。”

另外，马哈迪认为，特朗普不会成功连任美国总统。特朗普上个月访问英国期间，曾表示將角逐2020年美国总统选举，争取连任。

“我认为他（特朗普）会在第二次总统选举中落败，而他所推行的政策也会被废除，如同他废除前总统奥巴马的政策。”

马哈迪也强调，很难与像特朗普这样的人合作。他说：“与这样一个在24小时内改变三次想法的人（特朗普），是很难合作的。”

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