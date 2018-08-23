数字化落后中美 默克尔忙“补课”

（早报讯）德国总理默克尔连续数周在星期天到总理府，由互联网专家为她上课，了解数字化世界的方方面面；在与美国、中国的竞争中，德国感到这方面亟需追赶。

德国之声中文网援引《南德意志报》报道，专家对默克尔的讲课内容包括数字化进程速度、技术、对人类生活的后果、世界新兴数字化大国等。

报道说，默克尔的学习热情也与中国有关。今年初夏默克尔访问中国，过程中研究了中国的数字化战略。其随从人士透露，他们感到，与中国相比，欧洲和德国几乎成为一座“漂亮的博物馆”。因此，默克尔以及联合执政的德国政府决定，如今将人工智能、未来工作方式等作为一个重点。

就在今年夏季假期前，德国政府推出了数字化战略的要点文件，旨在将德国与欧洲带到“世界领先水平”。报道说，与数字化大国美国、中国相比，无论在学术、研究、初创企业、再培训机构方面，都需要得到扶持，才能不致于进一步落后。

“补课”的不单是默克尔，还有德国政府整个内阁。8月22日，德国政府宣布成立“数字化委员会”，由10名来自德国国内外的专家和业界人士组成。他们将为德国政府提供咨询。每年至少两次，内阁全体成员要与专家委员会见面。除此之外，各部委及部长也可提出“授课”要求。

今年12月初，默克尔计划在内阁会议上制定出整体的战略。

了解订户特惠