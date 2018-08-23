杨国强:坚信马哈迪续欢迎外资 碧桂园将加大在马投资

（早报讯）马来西亚柔佛州森林城市发展商碧桂园集团创办人杨国强坚信，首相马哈迪会继续对外资持欢迎态度，因而他计划加大该集团在马来西亚的投资规模。

杨国强上周在马哈迪启程访华前一天，亲临国会大厦与马哈迪展开约40分钟会谈。

杨国强是中国最大的地产开发商碧桂园集团创办人，现阶段，马来西亚是碧桂园集团最大的海外市场。

对于马哈迪在中国接受当地《财新网》访问时，重申之前反对森林城市计划的立场，碧桂园集团今日（周四）向《联合早报》发文告说，由于该篇访谈的内容有误，《财新网》已撤除有关文章。

文告指出，马哈迪在会谈中建议，马来西亚欢迎创新机会以及创造本地就业岗位的外国投资。

他说，只要企业愿意在马来西亚长期发展，政府将会为企业的长期发展创造良好的营商环境。“最重要的是，本国人民要从外国投资带来的经济发展中获益。”

文告说，在会谈中，杨国强表示计划加大该集团在马来西亚的投资规模，日后将着重加强在现代农业以及智能机器制造业这两大领域的投资力度。

杨国强表示，马哈迪作为马来西亚历史上最长寿的首相，依然保持勤勉治国的态度，是一个当之无愧的传奇，令人钦佩。他相信，马来西亚在马哈迪的领导下，会继续对外国投资者持欢迎的态度。

他表示，马来西亚有着完善的法律体系，因此能够很好的保障投资者的权益。“碧桂园集团将秉承守法依规的原则，任何商业活动将严格遵守马来西亚法律法规。在合法合规的大前提下，实现在马来西亚的可持续发展。”

杨国强补充，马哈迪是整个亚细安体系建立的先驱者。他认为，马来西亚拥有重要的战略位置，完善的法律体系，多元的文化，年轻的人口结构，稳定的政治环境以及一流的营商环境。

他说：“我坚信在马哈迪的领导下，马来西亚定会成为整个东南亚市场的门户。”

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