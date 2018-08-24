美司法部长罕见反呛特朗普 拒向政治压力低头

（早报讯） 美国司法部长塞申斯面对来自总统特朗普的日增压力，23日罕见发动反击，宣示司法部不会向政治压力低头。

塞申斯发布简短声明说：“在我担任司法部长期间，司法部的作为不会受到政治考量的不当影响。我要求的是最高标准，若有未达标的情况，我会采取行动。”

司法部检察官刚让特朗普的前竞选经理马纳福特被定罪，并与特朗普私人律师科恩达成认罪协议，内容暗示特朗普涉案。这两个备受瞩目的案子让特朗普赢得2016年11月总统大选前的作为再度受到质疑。

塞申斯的声明未提及马纳福特和科恩的案子，但他展现大胆对抗态度表示：“美国执法部门拥有有才干和认真的调查人员与检察官，没有其他国家能及。我以和他们共事为荣，也以我们推行法治的成果为荣。”

特朗普在霍士新闻23日清晨播出的专访中谴责这两个案子，并批评塞申斯领导司法部无方。他说：“我派去的司法部长从未掌控司法部。塞申斯从没掌控司法部，这是令人难以置信的事。”

特别检察官穆勒正调查特朗普竞选团队被控私通俄罗斯一案，以及特朗普涉嫌妨碍司法公正的问题，白宫遭受的压力日增。特朗普对于他钦点出掌司法部的塞申斯非常不满，时常加以抨击，施压要求塞申斯设法终结相关调查。

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