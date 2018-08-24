意大利迎来雨雪气温骤降 米兰发红色暴雨预警

（早报讯） 意大利国家气象台预报，从24日开始，意大利气候将发生巨大变化，特别是意大利北部地区气温将下降15摄氏度，多洛米蒂山脉和阿尔卑斯山脉将迎来今年的首场降雪，意大利夏季宣告结束。

据报道，受亚速尔群岛反气旋扩张与来自摩洛哥的气旋相遇影响，意大利中部和北部内陆地区天气将逐步转凉。从24日开始，25日、26日气温将会继续下降，意大利南部气温将下降4到5摄氏度，中部下降6到8摄氏度，北部地区将下降15摄氏度左右。

气象卫星资料显示，埃内斯托热带强气旋将在大西洋北纬42度区域形成，以每小时100公里的速度向爱尔兰和威尔士推进，并将于24日抵达意大利。受其影响，未来四到五天的时间，意大利夏季气候将会逐渐消失。

24日，意大利全国范围内将会出现雷雨天气。强暴风雨天气从北部阿尔卑斯山脉开始，随后将覆盖波河平原、皮埃蒙特等地区。海拔千米以上的地区将会出现强暴风雷雨天气，个别地区会出现冰雹。意大利中部和南部，从亚平宁山脉至拉齐奥、坎帕尼亚、撒丁岛和西西里岛等，将会在下午时间迎来暴风雨，气温随之下降。

25日至26日，天气将会变得更加变化莫测，冷空气将穿越阿尔卑斯山脉和亚得里亚海进入意大利。与此同时，热那亚湾将会形成低压带，使利古里亚及周围地区气候发生剧烈变化。阿尔卑斯山脉、多洛米蒂山脉以及科尔蒂纳丹佩佐海拔超过1800米的地区，将会出现降雪天气。

当地时间26日晚，意大利北部伦巴第大区米兰等地将会出现特大暴雨天气。气象部门已向该地区发出了红色暴雨预警。

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