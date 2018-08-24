法庭今开审平静号出售案 船主称未获传票

（早报讯） 马来西亚吉隆坡海事法庭今天开审一马公司寻求紧急出售豪华游艇平静号，但平静号持有者平静号有限公司Equanimity (Cayman) Ltd却宣称并未接获任何法庭传票。

据《当今大马》报道，平静号有限公司今天通过司法公关公司Byfield Consultancy发文告指出，美国法庭还未完成平静号归属权诉讼，马来西亚现在单方寻求紧急出售平静号已是侮辱国际法治。

文告说：“在马来西亚立即出售（平静号）明显地违反程序及国际司法礼让原则（legal comity），而潜在的新买家也会质疑此游艇的真正主人是谁……这种误导性的举动将让平静号的所有权成为疑云，并且让各国法庭耗上数年时间来解决此问题。”

大马政府拿下平静号逾半个月后，一马公司为避免游艇价值折损，目前已入禀法庭要求出售变现。吉隆坡海事法庭将在今天下午2时30分审理此案。

根据《当今大马》查阅的法庭文件，庭方已在8月6日向游艇的“主人”，即平静号有限公司及游艇管理公司“威尔森游艇管理有限公司”（Wilson Yacht Management Ltd）发出传票，但该公司是否已收到传票则不得而知。

这份法庭文件也透露，平静号由于浸泡在海水及气候变化，船体状态已在不断“恶化”中，因此有必要寻求紧急出售，以避免折损游艇的价值。

对此，平静号有限公司谴责，游艇船体情况之所以会恶化，是因为马来西亚当局无法妥当管理平静号所导致。

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