《时代》最新封面 特朗普被淹了

（早报讯） 美国总统特朗普的两名前心腹，私人律师科恩及前竞选经理马纳福特被判欺诈罪成。新一期《时代》周刊再次以特朗普作封面人物，联同去年2月和今年4月的封面，形容特朗普的政治危机已去到快将他淹没的地步。

《时代》周刊早于特朗普去年1月上任后，在2月的封面以“Nothing to See Here”为题，看到特朗普气定神闲地坐在白宫椭圆形办公室，风雨交加以致桌上文件、领带和头发都飞起来。当时文章形容他上任不足一个月，白宫已出现混乱。

直至今年4月，周刊以同一图片再稍作改动，显示白宫的暴风雨已导致出现办公室淹水，但受“艳星门”事件缠绕的特朗普的神情未有丝毫转变。

在公布该封面前，刚发生联邦调查局突袭科恩的办公室一事，当局调查内容包括科恩向色情电影女艳星的汇款记录。

《时代》周刊周四（23日）公布新一期封面，成为上述两期的后续，可见白宫的总统办公室已经被水淹没，特朗普挣扎着下半身，抬头到水面呼吸。

这是《时代》以特朗普政治丑闻为主题制作的系列封面，揭示了特朗普被水淹没的整个过程，从“什么也看不见，到暴雨大作，再到最终陷入困境”。

创作三幅作品的奥布赖恩表示，最新封面的关键是特朗普还能否安于办公桌上。

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