英国发布应对无协议“脱欧”技术建议

（早报讯） 英国政府23日宣布，将于近两个月内发布一系列技术建议，旨在减轻民众和企业受到无协议“脱欧”可能带来的影响，但此举也进一步增加了外界对英国和欧盟能否最终达成“脱欧”协议的忧虑。

英国政府当天公布了首批25条建议，内容涵盖医疗用品、金融服务、核安全、农业等领域。

英国“脱欧”事务部长拉布在新闻发布会上表示，英国政府仍然有信心和欧盟达成“脱欧”协议，如果欧盟以务实的态度做出回应，将会达成一项对双方都有利的强势协议。但他同时表示，政府有责任为包括未能在2019年3月29日之前达成“脱欧”协议在内的各种情况做好准备，考虑好替代方案。

拉布称，发布建议是合理做法，可以就商业、交通、基础设施、科学研究、援助计划等领域的正常运作提供建议，从而最大程度减少无协议“脱欧”对英国公民、公司、慈善机构和公共机构的影响。

拉布说，在无协议“脱欧”的情况下，无论欧盟是否做出回应，英国将会采取单方面行动，在短期内尽可能保持持续性。他说，即使谈判失败，英国仍将继续扮演“负责任的欧洲邻国、伙伴和盟国”的角色，和欧盟成员国进行必要的接触。

日前，英国与欧盟新一轮“脱欧”谈判在布鲁塞尔举行，双方都希望能加快谈判速度，并且解决政治层面悬而未决的技术问题。不过，随着“脱欧”时间临近，各界日益担心英国最终将会无协议“脱欧”。

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