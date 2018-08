无核化进程未如理想 蓬佩奥取消访朝

(早报讯) 美国总统特朗普周五突然宣布,由于朝鲜半岛无核化进程未如理想,因此下令国务卿蓬佩奥取消下周的访朝行程。特朗普声称,由于美方在贸易问题上对中国采取强硬态度,使得中方没有帮助朝鲜半岛无核化。

特朗普在社交网推特上说,他已经要求蓬佩奥不要前往朝鲜,因为他感到在朝鲜半岛无核化的议题上,未能取得足够的进展。不过,特朗普也说,蓬佩奥期望于不久的将来再访问朝鲜,但很大机会是在中美解决两国的贸易纠纷之后。他最后则向朝鲜领袖金正恩隔空问好,并说:“我希望尽快与他见面!”

白宫拒绝透露特朗普为何取消蓬佩奥的访朝之行,但官员指特朗普于周五与蓬佩奥、新任美国的朝鲜特使比甘、白宫幕僚长凯利及白宫国家安全顾问博尔顿开会期间,作出这个决定。

据悉,美国情报及国防官员认为,蓬佩奥再访朝鲜的条件未成熟,而取得明显进展的机会越来越渺茫。

蓬佩奥原定于下周访问平壤,同行者还包括比甘,但不会与金正恩见面。

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...